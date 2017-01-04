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Sivas Demokrasi Platformu'ndan Reina saldırısına tepki

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS Demokrasi Platformu üyeleri, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına tepki göstererek, hükümeti eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas...

Sivas Demokrasi Platformu'ndan Reina saldırısına tepki

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS Demokrasi Platformu üyeleri, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına tepki göstererek, hükümeti eleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanlığı yöneticilerinden Behçet İnan Şahin, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Sivas Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Şahin, Reiana'da gerçekleştirilen saldırının bağıra bağıra geldiğini belirterek, "Müslüman yılbaşını kutlamaz, propagandasını yapan sözde gazeteciler, gece gündüz tüm illerde gerici dernek ve vakıflar kanalıyla yılbaşı karşıtı dağıtılan bildiriler, cuma hutbesinde yılbaşı karşıtlığı üzerine yapılan açıklamalar ve tüm bu olanlara seyirci kalan yetkililerin tutumları bu katliamın iklimini yaratmıştır. Oysa ki yılbaşı kutlamaları bir Noel kutlaması olmayıp sadece yaşanılan bir yılın muhasebesinin yapıldığı, iyilik, barış ve mutluluk dileklerinin paylaşıldığı gün olarak bilinmelidir. Muktedirlerin iktidarı ise katliamın ardından her zaman olduğu gibi hiçbir sorumluluk üstlenmeden sanki başsağlığı dileyip taziyede bulunma makamıymış gibi davranarak kan revan içerisinde koltuklarında oturarak lügatlarında istifanın olmadığını bir kez daha göstermişlerdir" dedi.

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