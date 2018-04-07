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Sitenin asansör kartlarının haczini, mahkeme iptal etti

ANTALYA'da 12 katlı 2 bloğun asansörlerinin beyin kartlarının, sitenin borcu nedeniyle haczi, asansörleri borçlu olmayan kat sakinlerinin de kullandığı gerekçesiyle iptal edildi. Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'nin...

Sitenin asansör kartlarının haczini, mahkeme iptal etti
ANTALYA'da 12 katlı 2 bloğun asansörlerinin beyin kartlarının, sitenin borcu nedeniyle haczi, asansörleri borçlu olmayan kat sakinlerinin de kullandığı gerekçesiyle iptal edildi.
Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'nin 352 bin liralık borcu nedeniyle, iki bloğun asansörlerinin beyin kartları 7 Mart'ta haczedildi. Sitede oturanlar mağdur olduklarını, yaşlıların asansörleri kullanamadığı için dairelerine inip çıkmakta zorluk yaşadığını belirterek kararı protesto etti. Apartman sakinleri konuyu yargıya taşıdı. Antalya 5'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, asansörlerin binanın bütünleyici parçası olduğundan haczedilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme verdiği kararda, haczin yapıldığı sitede takip borçlusu olmayan 3'üncü kişilerin kullanımına da tahsis edilmiş asansörlerin kullanım dışı bırakılmasının mağduriyetlere neden olacağını kaydetti.
'ASANSÖRÜN DÜĞMESİNİ BİLE HACZEDEMEZLER'
Site sakinlerinin avukatı Safa Mete Çelik, icra memurunun yaptığı haciz işleminin yanlış olduğunu söyledi. Avukat Çelik, "Bu en başta zaten geçersiz bir haciz işlemiydi. Asansör apartmanın bütünleyici parçasıdır. Taşınmazdan hariç olarak düşünülemez. İcra memuru bunu gözetememiş. Birkaç gün içinde site sakinleri asansörlerine kavuşacak. İnşallah kısa süre içinde icra takibini de sonlandıracağız. Çünkü alacakların temlik sözleşmesi de geçersiz. Artık asansörün düğmesini bile haczedemezler" dedi.
ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAK
Asansör kartlarını haczettiren, yalıtım işi için otomatik iskele kuran firmanın sahibi Tolgahan Ateş ise vatandaşın borcunu ödemediği için asıl mağdurun kendisi olduğunu, kararı bir üst mahkemeye taşıyacağını söyledi.

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