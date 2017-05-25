Sit alanı özel üniversite için imara açıldı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,()-İSTANBUL Beykoz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamındaki Kuzey Marmara Otoyolu'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan sit alanı üniversite yapılmak üzere imara açıldı. Orman arazisinin ortasında bulunan ve şantiye levhalarının yerleştirildiği 60 bin metrekarelik araziyi geçen yıl kurulan Beykoz Üniversitesi kullanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit alanı içerisinde yer alan ve 1/25 bin ölçekli sit derecelendirme haritasında 2. Derece ve 3. Derece sit alanı olarak belirtilen alan 'özel eğitim' alanına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planlar 20 Haziran 2017 tarihine kadar itirazlar için askıda kalacak.

5 KAT YÜKSEKLİĞİNDE BİNA YAPILABİLECEK

Planlara göre arazinin yüzde 20'si üniversite binalarının inşaatı için kullanılacak, en fazla 15 metre yüksekliğinde yani yaklaşık 5 kat yüksekliğinde binalar yapılabilecek. Bu alanda yüksekokul, fakülte, enstitü, rektörlük birimleri, idari birimler, kongre merkezi, açık ve kapalı spor salonları, mescit, misafirhane, öğrenci yurtları, kafeterya, sergi ve konferans salonları gibi birimler yapılabilecek. Beykoz Üniversitesinde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bulunacak.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ: VAKIF TARAFINDAN SATIN ALINARAK BEYKOZ ÜNİVERSİTE'SİNE BAĞIŞLANDI

Beykoz Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3. derece sit alanı üzerine yapılaşma hakkının sadece Beykoz Üniversitesi'ne verilmiş bir hak olmadığı, 3. derece sit alanı olarak belirtilen tüm alanlarda yapılabileceği vurgulandı. Açıklamada “Beykoz Üniversitesi kampüs projesinde sadece 3. derece sit alanı üzerine yapılaşma planlanmış, 2. derece sit alanları üzerinde herhangi bir yapılaşma planlanmamıştırö ibaresine yer verildi. Ayrıca arazinin tahsis edilmediği, kurucu vakıf Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı tarafından bedeli ödenerek satın alındığı ve Beykoz Üniversite'sine bağışlandığı ifade edildi.

Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı tarafından kurulan Beykoz Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı Ruhi Engin Özmen. Başkan vekilliğini Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar'ın yaptığı mütevelli heyetinde Prof. Dr. Mehmet Durman, Dr. Şafak Başa, Nevzat Bekaroğlu, Aka Gündüz Özdemir, Bülent Hasan Tanla, Muharrem Ergül ve Koray Kurt bulunuyor. Üyelerden Bülent Hasan Tanlı CHP'de genel başkan yardımcılığı da yapan CHP'li eski milletvekili. Muharrem Ergül ise Beykoz Belediyesinin AK Partili eski başkanlarından.