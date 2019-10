'Şişte et pişirme' rekoru 233,6 metre ile Adana'da

ADANA'da 3'üncü Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait 194,5 metrelik 'şişte et pişirme' rekoru, 233,6 metreyle kırıldı.



Adana Valiliği tarafından organize edilen festival kapsamında, bir kebapçı 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait 'şişte et pişirme' rekorunu kente getirmeyi hedefledi. Festival alanına kurulan 2,5 metrelik 100 parçadan oluşan 250 metre uzunluğundaki mangalda hazırlanan tek şişe yaklaşık 500 kilo parça et dizildi. Adana'da kuşbaşı olarak tabir edilen 233,6 metre uzukluğundaki tek şiş, 116 kişi tarafından 500 kilo kömürle yaklaşık 1 saatte pişirildi. Pişirilen et, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı tarafından kontrol edildi. Yapılan denetimin ardından Subaşı, 'şişte et pişirme' rekorunun, 233,6 metreyle Adana'da kırıldığını tespit ettiklerini belirtti.



Plaketi rekortmen işletmeci Gül Kıstak'a veren Subaşı, çalışanları tebrik etti. Rekor denemesini ekibiyle gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Kıstak, "Çin'in rekorunu kırdığımız için gururluyuz. Kebabın başkenti olan bu rekorun Adana'da olması çok önemli " dedi. Pişirilen etler daha sonra vatandaşlara dağıtıldı.



Rekor denemesine Adana Valisi Muhmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziantep Büyükşehit Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Şavas ve çevre illerden çok sayıda davetli de katıldı.