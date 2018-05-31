Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Başhekimi Özdemir: Bölünmüyoruz, büyüyoruz

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacı Mustafa Özdemir, hastanenin yıl sonuna kadar iki yeni hastaneye taşınacağını belirterek, "Hastanemiz şu anda 700 yatak kapasitesindeyken, yeni hastanelerimizle bin yatak kapasitesine çıkacak. En modern tıbbi cihazlarla donatılmış bir şekilde hastalarımıza hizmet vereceğiz. İki hastaneye taşınıyoruz. Bölünmüyoruz, büyüyoruz" dedi.

119 YILDIR ŞİŞLİ'DE HİZMET VERİYORDU

Tarihi 1899 yılına dayanan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıl sonuna kadar Seyrantepe'de yapılan yeni binasına ve Sarıyer'deki ek binasına taşınacak. Sultan 2'inci Abdülhamid'in küçük yaşta difteri hastalığından kaybettiği kızı Hatice Sultan'ın anısı için yaptırdığı Etfal (çocuk) Hastanesi 119 yıldır Şişli'de hizmet veriyordu. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hacı Mustafa Özdemir, mevcut binanın fiziki şartlarının iyi durumda olmaması nedeniyle binanın yıkılacağını ve yerine 1899'daki aynı sistem sağlık kampüsü kurulacağını söyledi.

"YAPILDIĞI TARİHTE DÜNYANIN İLK ÜÇ ÇOCUK HASTANESİNDEN BİRİ"

'nın sorularını yanıtlayan Başhekim Özdemir, hastanenin tarihçesini şöyle aktardı:

"Hastanemiz ülkemizin en eski hastanelerinden bir tanesi. Hastanemizin pek çok önemli karakteristik özellikleri var. Yapıldığı tarihte dünyanın ilk üç çocuk hastanesinden biri. Dünyada pek çok şeyin ilk defa kullanıldığı bir hastane. Ülkemizin ilk ihtisas veren, eğitim hastanesi. Sultan Abdülhamid'in kendi hazinesinden yaptırdığı hastanemiz yıllar yılı çok güzel hizmetler verdi. Pavyon sistemi dediğimiz 10 tane küçük hastaneden oluşan orijinal hali yıllar sonra yıkıldı. Yerine şu anda içinde bulunduğumuz ve hizmet ettiğimiz hastane yapıldı."

"EN MODERN TIBBİ CİHAZLARLA DONATILMIŞ BİR ŞEKİLDE HİZMET VERECEĞİZ"

Özdemir, yıl sonuna kadar hizmet verecekleri yeni binalara geçeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu hastane yaklaşık 50 yıllık bir süre geçtikten sonra şu an itibarıyla fiziksel olarak sıkıntılı bir duruma geldi. Hastalarımıza daha iyi şartlarda, daha modern hizmet vermek için Sağlık Bakanlığımız ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde yeni projeler yapıldı. Bu projeler hayata geçmek üzere. Hastanemiz şu anda 700 yatak kapasitesindeyken, yeni hastanelerimizle bin yatak kapasitesine çıkacak. En modern tıbbi cihazlarla donatılmış bir şekilde hastalarımıza hizmet vereceğiz. İki tane hastaneye taşınıyoruz. Bölünmüyoruz, büyüyoruz. Bir tanesi Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi. Bu hastane yaklaşık 350 yatak kapasiteli. 80 yataklık yoğun bakım bölümü var. Bu hastanemiz yakın zamanda, Haziran ayında poliklinik hizmetlerini verecek. Haziran ayının sonlarına doğru da diğer yataklı tedavi ünitelerini açacağız. Diğer büyük ana hastanemizin ise inşaatı hemen hemen bitti. Yıl sonuna doğru hizmete açılacak. Buradaki hizmetlerimize eksiksiz devam ederken eşzamanlı olarak Sarıyer'de de hizmete başlıyoruz. Sarıyer'de yataklı servislerimiz açılınca buradaki bazı üniteler Sarıyer'e taşınacak. Fakat ana binada olan hizmetler devam edecek. Seyrantepe'de olan merkez hastanemiz açılınca buradan tamamen iki hastaneye taşınmış olacağız."

"BURAYI TERK EDİNCE BURASI YIKILACAK,YERİNE 1899'DAKİ AYNI SİSTEM SAĞLIK KAMPÜSÜ KURULACAK"

Özdemir yıl sonunda boşalan mevcut hastanenin yıkılarak, 1899'daki orijinal halinde yeniden yapılacağını söyledi. Özdemir, "Burayı terk edince burası yıkılacak. Bu yıkılan binaların yerine 1899'daki aynı sistem sağlık kampüsü kurulacak. 1899'da hizmete giren hastane o dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda ve dünya genelinde en iyi hastanelerden birisiydi. Berlin'deki Kraliyet Çocuk Hastanesi'nin birebir aynısıydı.Fakat o binaları yıktılar. Yıkılınca o güzelim tarihi doku yok oldu. Geriye sadece saat kulesi kaldı. Biz o ruhaniyeti, o mirası tekrar canlandırmak için uluslararası bir mimarlık şirketiyle görüşmeler yapıyoruz. Bu şirket o eski dokunun aynısını birebir inşa etmek üzere projeler çizmekte. Yeni yapılan hastanede tüm birimler, üniteler olacak. Hatta çok daha orijinal şeyler de olacak. Tarihsel şeylerden bahseden, çocukların sağlıkla olan ilişkilerini anlatan, sağlığı yaşayarak görecekleri pavyonlar, sistemler planlanıyor. Yıl sonunda tamamen buradan ayrılmış olacağız" diye konuştu.

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