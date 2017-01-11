Şişli'deki domuz bağı cinayeti davasında mütalaa

Özden ATİK/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'deki evlerine hırsızlık amacıyla giren sanıklar tarafından Hagop Demirci'nin domuz bağı ile bağlanarak öldürülmesine ve eşi Seta Ayda Demirci'nin yaralanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 41 yıla kadar hapis talep etti. Diğer 9 sanık hakkında ise yeterli delil bulunamadığından beraat istendi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan ile 6 tutuksuz sanık katıldı. Şikayetçi Seta Ayda Demirci'yi ise duruşmada avukatı temsil etti. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Hüseyin Aslan, sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan'ın hırsızlık yapmak amacıyla maktül Hagop Demirci ve eşi Seta Ayda Demirci'nin evine girdiklerini belirtti. Sanıkların uyanan maktül ve eşinin ağzını bantladıkları, ancak Hagop Demirci'nin ağzının bağlanması sebebiyle nefessiz kalarak öldüğü anlatıldı.

ÜÇ SANIĞIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Savcı, üç sanığın yağma suçunu işlediklerini, ayrıca suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla maktülü öldürüp katılanı da öldürmeye teşebbüs ettikleri ifade etti. Savcı, sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan'ın "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikle yağma", "Konut dokunulmazlığının ihlali" ve "Mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapislerini ve 24 yıldan 41 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer sanıklar hakkında ise mahkumiyetlerine yetecek delil bulunamadığından beraatleri talep edildi.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Şikayetçi Seta Ayda Demirci'nin avukatı Mehmet Oral, beraati istenen sanıkların da suçu bildiklerini ve yardım ettiklerini belirterek cezalandırılmalarını talep etti. Tutuklu sanıklardan Serge Mikaelyan, sadece gözcülük yaptığını ve beraatini talep ettiğini söyledi. Diğer tutuklu sanıklar Artur Ayvazyan ve Aram Hovhannisyan ise "Öldürmek amacıyla gitmedik, sadece hırsızlık amacıyla gittik. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dediler. Tutuksuz sanıklar ise beraatlerini talep etti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME...

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, uzun yıllar kuyumculuk yapan ve 20 yıl önce emekli olan maktül Hagop Demirci, eşi Seta Ayda Demirci ile Şişli'deki kendilerine ait evde ikamet ettikleri belirtiliyor. Olayın asli failleri Aram Hovhannisyan, Artur Ayvazyan, Serge Mikaelyan ile olaydan sonra kaçan şüpheli Hmayak Hovhannisyan'ın aralarında sıkı arkadaşlık ilişkileri bulunduğu ve maktülün evinde temizlikçilik yapmış olan diğer şüpheliler Arevhat Stephanyan ve Amalya Sukıasyan'dan maktül ve eşinin yüklü miktarda parası ve ziynet eşyası olduğunu öğrendikleri anlatılıyor. 6 Şubat 2016 günü saat 04.00 sıralarında firari şüpheli Hmayak Hovhannisyan'ın kullandığı kiralık araçla 3 sanığın yüzlerine maske takarak eve girdikleri belirtiliyor. Sanıkların maktül Hagop Demirci ile mağdur Seta Ayda Demirci'yi domuz bağı yöntemiyle bağladıkları, kasadaki yaklaşık 200 bin dolar para ile toplam değeri 258 bin TL olan ziynet eşyasını alarak binayı terk ettiği anlatılıyor. Sanıklar Aram, Artur ve Serge paranın bir kısmını, büyük bölümünü ise firari sanık Hmayak'ın aldığı, Hmayak ve ziynet eşyasını bıraktığı annesi sanık Anhit Poghosyan'ın olaydan sonra Ermenistan'a kaçtıkları, ancak diğer sanıkların kaçamayarak yakalandıkları belirtiliyor.

