Şişli'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,() ŞİŞLİ'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 06.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Fabrikalar Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına isteyen bir erkek şahsa Akif Denizci'nin kullandığı 34 LFB 252 plakalı otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle Deniz yola savruldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkeğin kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü Akif Denizci ise gözaltına alındı.

(FOTOĞRAFLI)