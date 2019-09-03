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Şişli'de yangın; mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı (1)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()ŞİŞLİ, Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda dumandan etkilenen...
GENEL 03.09.2019, 13:42
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()ŞİŞLİ, Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda dumandan etkilenen ve mahsur kalan 9'u çocuk 26 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binadan tahliye edilenlere sağlık ekipleri tafafından oksijen verilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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