Şişli'de uyuşturucu operasyonu
İSTANBUL,()-ŞİŞLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos'ta İnönü Mahallesi'nde...
İSTANBUL,()-ŞİŞLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos'ta İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine durudurdukları Hüseyin K. (22)'nın üst aramasında bir adet Metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ekipler, Hüseyin K. 'nın uyuşturucu maddeyi temin ettiği İran uyruklu Abbas A. (50) da aynı gün Şişli'de yakalandı. Abbas A.'nın İnönü Mahallesinde bulunan evinde yapılan aramalarda 1094,43 gram Metamfetamin, 108,17 gram Afyon sakızı,1 adet hassas terazi, 3.990 gram Uyuşturucu madde imalatında kullanılan ham madde, 15 kilogramlık damıtma düzeneği, 1 adet sahte ikamet izin kartı, 3 bin 510 lira para ele geçirildi.
İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, İran uyruklu Abbas A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(FOTOĞRAF)
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