 ŞİŞLİ'DE TEHLİKELİ YOLCULUK 

-YOLDA KALAN ARACI İPLE ÇEKİLİRKEN TELEFONUYLA KONUŞAN MOTOSİKLETLİ KAMERADA





Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()



Şişli'de panelvan minibüs sürücüsünün hiçbir güvenlik önlemi almadan yolda kalan bir motosikleti çekmesi trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsünün, kaskı olmasına rağmen takmaması ve sürekli telefonla konuşması kameralara yansıdı.





CEP TELEFONUNU KULAĞI İLE OMUZU ARASINA SIKIŞTIRIP YOLCULUK YAPTI



Olay, Dolmabahçe Tünel çıkışı Beyoğlu istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Panelvan minibüs sürücüsü, yolda kalan motosikletliyi iple aracına bağlayarak çekti. Hiçbir önlem almadan yollarına devam eden sürücüler hem kendilerinin hem de trafiktekilerin canlarını hiçe saydı. Motosiklet sürücüsü yanında bulunmasına rağmen kask takmayıp, kafasıyla omuzu arasına sıkıştırdığı cep telefonu ile konuştu. Motosiklet sürücüsünün, seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybettiği de kameralara yansıdı. Tehlikeli bir şekilde yollarına devam eden sürücüler, bir süre daha gözden kayboldu.



