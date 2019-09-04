banner314

banner325

Son Dakika

Şişli'de tehlikeli yolculuk

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL () ŞİŞLİ'de  panelvan minibüs sürücüsünün hiçbir güvenlik önlemi almadan yolda kalan bir motosikleti çekmesi trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsünün, kaskı olmasına...

GENEL 04.09.2019, 08:10
Şişli'de tehlikeli yolculuk

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL () ŞİŞLİ'de  panelvan minibüs sürücüsünün hiçbir güvenlik önlemi almadan yolda kalan bir motosikleti çekmesi trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsünün, kaskı olmasına rağmen takmaması ve  seyir halindeyken başı ile omuzu arasına sıkıştırdığı cep telefonuyla sürekli konuşması kameralara yansıdı.

CEP TELEFONUNU KULAĞI İLE OMUZU ARASINA SIKIŞTIRIP YOLCULUK YAPTI
Tehlikeli yolculuk, Dolmabahçe Tünel çıkışı Beyoğlu istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Panelvan minibüs sürücüsü, yolda kalan sürücünün motosikletini iple aracına bağlayarak çekti. Hiçbir önlem almadan yollarına devam eden sürücüler hem kendilerinin hem de trafiktekilerin canlarını hiçe saydı. Motosiklet sürücüsü seyir halindeyken  yanında bulunmasına rağmen kask takmayıp, başıyla  omuzu arasına sıkıştırdığı cep telefonu ile sürekli konuştu. Motosiklet sürücüsünün, bir ara motosikletin kontrolünü kaybettiği de kameralara yansıdı. Tehlikeli bir şekilde yollarına devam eden sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu.

(FOTOĞRAF)

 

Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0