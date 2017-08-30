Şişli'de silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Ozan URAL / İSTANBUL,() ŞİŞLİ'de bir kafedekilerle,dışardan gelen bir grup arasında yaşanan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olay saat 21.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde bulunan bir otelin kafesinde gerçekleşti. İddiaya göre kafede oturan bir guruba, ellerinde silahlar olan 4 kişi ateş etmeye başladı. Kafedeki gurubunda karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada kafeye gelen 4 kişiden biri olan Kaan Özcan(26) vurularak yere düşerken ismi öğrenilemeyen bir kişiden yaralı olarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özcan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri otelin bulunduğu sokağın ve kafenin önüne şerit çekerek delil incelemesi yaptı.Yapılan İncelemede olay yerinde bir silah ve çok sayıda mermi kovanı bulundu. Polis çatışma sonrası olay yerinden kaçan 2 grupta buluna şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)