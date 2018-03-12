Şişli'de sanal kumarhane operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir adreste internet üzerinden kumar oynatıldığını ihbarları üzerine operasyon başlattı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri Halaskargazi Caddesi'nde bulunan home ofis olarak kiralanan bir adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında polis ekipleri sanal kumarhane ile karşılaştı. Polis ekipleri adreste F.Ö. ile kumar oynamaya gelen C.N. ve A.K. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 13 monitör, 11 harddisk, 9 bilgisayar kasası ve hesap defteri ele geçirildi.

KAPIDAKİ MÜHRÜ SÖKEREK FAALİYETE DEVAM ETMİŞ

Polis ekiplerinin sanal kumarhaneye yaklaşık 2 ay önce baskın düzenleyerek mühürlediği öğrenildi. Home ofisi kiralayan F.Ö.'nün bir süre önce kapıdaki mührü sökerek yeniden kumar oynatmaya başladığı belirtildi. F.Ö. hakkında ise 'Kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak' ve 'Mühür bozma' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk etti. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden C.N. ve A.K. hakkında kumar oynamak suçundan kabahatler kanununa göre işlem yapılarak para cezası verildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri Halaskargazi Caddesi'nde bulunan home ofis olarak kullanılan adrese yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin içeriye girmesi ve arama yapması saniye saniye kaydedildi.

(FOTOĞRAF)