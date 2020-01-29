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Şişli'de mucize kurtuluş (1)
GENEL 29.01.2020, 13:29
ŞİŞLİ Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü. İtfaiye merdivenİyle balkondan alınan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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