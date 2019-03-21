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Şişli'de motosiklet önüne çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-ŞİŞLİ'de, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin, ara yoldan önüne çıkan lüks bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.  Kaza, saat 21.00 sıralarında...

Şişli'de motosiklet önüne çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-ŞİŞLİ'de, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin, ara yoldan önüne çıkan lüks bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 
Kaza, saat 21.00 sıralarında Paşa Mahallesi Avukat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen Faruk Üstündağ'ın kullandığı 34 RH 2041 plakalı motosiklet, ara yoldan bir anda önüne çıkan Emre Ateş'in kullandığı 34 TM 2074 plakalı lüks otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Üstündağ yaralandı. 
 
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Üstündağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken Üstündağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

(FOTOĞRAFLI)

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