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Şişli'de martı kurtarma operasyonu

    Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, ()  ŞİŞLİ, Mecidiyeköy'de ağaçlık alanda 20 metre yükseklikte kanadından asılı kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.  Yaklaşık 2  saatlik çalışma sonucu kurtarılan yaralı martı tedavi...

Şişli'de martı kurtarma operasyonu

 

 

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, ()  ŞİŞLİ, Mecidiyeköy'de ağaçlık alanda 20 metre yükseklikte kanadından asılı kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.  Yaklaşık 2  saatlik çalışma sonucu kurtarılan yaralı martı tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Mecidiyeköy Ermeni Mezarlığı içindeki ağaçlık alanda bir kanadı ipe dolanan ve yaklaşık 20 metre yükseklikte asılı kalan martıyı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfiaye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye eri, itfaiyenin merdiven aracının sepetine binerek  yukarı çıktı. Martının takıldığı ipin üzerine  halat atıldı. Ağaca çıkan bir itfaiye eri de halat yardımıyla ağaca yaklaştırılan martıyı kurtardı. 

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARI İZLEDİ

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik martı kurtarma operasyonu yoldan geçenlerin de ilgisini çekti. Bazıları yapılan çalışmaları cep telefonu ile kaydederken, bazıları da izlemeyi tercih etti.

YARALI MARTIYA ESNAF SAHİP ÇIKTI

İpe dolanan ve kanadından yaralanan martıya yardım eden büfeci Yusuf Aydın "Martının kanadına ip dolanmış. Büfeden makas alıp ipleri keseceğim. Çok kötü dolanmış. Kendi kendine kurtulması imkansızdı.  İtfaiye erleri kurtardı. Ben yere düşünce aldım. İpleri temizledim. Belediyeden arkadaşlar veteriner çağıracak ona teslim edeceğiz. Diğer martılar da yaralı martının üzerinde uçuyordu. Kurtarılana kadar beklediler. Martı kurtarılınca hepsi gitti. Martılar işte böyle vefakar kuşlardır" dedi.

Yaralı martı,  tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

(FOTOĞRAF)

 

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