Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır
TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası...
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist ölürüldü
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist...
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı...

Şişli'de kocası tarafından öldürülen kadın için eylem

İSTANBUL Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, geçtiğimiz Çarşamba günü boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen, Leyla Karal'ın hayatını kaybettiği sokakta eylem yaptı.

Şişli'de kocası tarafından öldürülen kadın için eylem

STANBUL Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, geçtiğimiz Çarşamba günü boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen, Leyla Karal'ın hayatını kaybettiği sokakta eylem yaptı. Kadın cinayetlerinin toplumun kanayan yarası olduğunu belirten grup, daha sonra Karal'ın hayatını kaybettiği yere karanfil ve portakal bıraktı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Leyla Karal isimli kadın, Şişli Eser Sokakta boşanmak üzere olduğu eşinin bıçaklı saldırısına uğramış, boğazı kesilerek hayatını kaybetmişti. İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup, Karal'ın hayatını kaybettiği yerde basın açıklaması yaparak, yaşanan durumu protesto etti. 19.30'da cinayetin olduğu sokakta toplanan kadınlar burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Elimizde poşetlerle Leyla'nın öldürüldüğü yerdeyiz. Biz kadınlar en temel hakkımız olan yaşama hakkımız için mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. Sadece izleyen bakanlık ta, devlet te şunu iyi bilsin; biz yaşam hakkımızı savunmaktan, modern haklarımız için mücadele etmekten bir adım bile geri durmayacağız. Kadınlar her gün ölümle burun burunayken, her gün sokak ortasında öldürülürken, şiddet görürken biz kadınların yaşaması için meydanlarda olmaya, öldürülen tüm kadınlar için adalet arayarak, adliye önlerinde olmaya devam edeceğiz. Kadınlar yaşamaya, hayatın içerisinde olmaya devam edecek. Leyla için ve öldürülen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar sessiz kalmıyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız. 

 Açıklamamanın ardından toplananlar cinayetin olduğu yere yürüdü. Olay esnasında Leyla Karal'ın elinde bulunan portakallara atfen, Karal'ın hayatını kaybettiği yere karanfil ve portakal bıraktı.


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Şişlide Kocası Tarafından öldürülen Kadın Için Eylem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314