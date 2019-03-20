Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Şişli'de aynı iş yerinde ikinci yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de atık malzemelerin toplandığı iş yerinde 5 saat arayla ikinci kez yangın çıktı.  İnönü Mahallesi Çarık Sokak'ta akşam saat 23:30 sıralarında atık malzemelerin toplandığı bir iş yerinde...

Şişli'de aynı iş yerinde ikinci yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de atık malzemelerin toplandığı iş yerinde 5 saat arayla ikinci kez yangın çıktı. 
İnönü Mahallesi Çarık Sokak'ta akşam saat 23:30 sıralarında atık malzemelerin toplandığı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Aynı iş yerinden sabah saat 05:00 sıralarında yine alevler yükseldi.

İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin giriş kapısını kırarak içeri girdiğinde alevlerle karşı karşıya kaldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. 

(FOTOĞRAF) 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328