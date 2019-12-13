Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (1)

ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

