Şişli Belediyesi’nden 30 bin ebeveyne çocuk istismarına karşı eğitim

İSTANBUL, () - “ÇOCUK Anlatır Sen Dinle! İstismarı Önle!” kampanyasının ikinci etabını 20 Temmuz’da başlatacak olan Şişli Belediyesi, 1 Aralık’a kadar ilçede yaşayan 0-8 yaş arasında çocuk sahibi yaklaşık 30 bin ebeveyne doğrudan ulaşmayı hedefliyor. Belediye, Almanya’da uygulanan “Çocuk Danışma Merkezi” ile “Gençlik Merkezi” modellerini de Türkiye’ye taşıyor.

Şişli Belediyesi’nin Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği işbirliği ile başlattığı “Çocuk Anlatır Sen Dinle! İstismarı Önle!” kampanyasının birinci etabı tamamlandı. Çocuğun bedensel hakları ile ilgili ebeveynleri ve çocukları bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla 1 Mart’ta başlatılan kampanya çerçevesinde belediye ile belediyeye bağlı kurumlarda çalışan ve çocuklarla temas eden 500 kişiye eğitim verilirken Şişli ilçe sınırları içinde yaşayan 2 bin 500 ebeveyne ulaşıldı. 20 Temmuz’da başlayacak kampanyanın ikinci etabında ise Şişli’de yaşayan 30 bin ebeveyne doğrudan ulaşılması hedefleniyor.

“AİLELERİN VE ÇOCUKLARIN BİLİNÇLENRİDİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

Şişli Belediyesi’nin çocuklar, gençler ve kadınlar için bir model oluşturma hedefiyle yola çıktığını belirten Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, şunları söyledi:

“Çocuk istismarı, en çok canımızı acıtan konuların başında geliyor. Bugüne kadar Türkiye’de çocuk istismarı konusunda çok şey söylendi ama ailelerin ve çocukların bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılmasına ilişkin somut bir çalışma maalesef yapılamadı. Belediyemiz ilk kez Şişli’den başlayarak tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmaya imza atıyor. Toplumun kanayan yarası olan çocuk istismarı konusunda çocukların, ebeveynlerin ve vatandaşların bilinçlenmesi için, sokağa, parka ve mahalle aralarına iniyoruz. Gerekirse evlere gireceğiz ve bu meseleyi toplumdaki farkındalığı artırarak çözeceğiz. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bu projenin model oluşturmasını ve diğer yerel yönetimler tarafından da uygulanarak yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.”

“GENÇLİK MERKEZİ” İLE “ÇOCUK DANIŞMA MERKEZİ” HİZMETE AÇILACAK

Şişli Belediyesi, çocuk ve gençlerle ilgili çalışmaları daha sistemli hale getirmek için belediye bünyesinde “Gençlik Merkezi” ile “Çocuk Danışma Merkezi”ni de 30 Eylül tarihinde hizmete açacak.

Temaşa Gösteri Sanatları ise gezici bir tiyatro sahnesi ile Şişli’nin tüm sokakları, parkları ve sokak aralarında hem çocukları hem ebeveynleri bilinçlendirmek için oyunlar sahneleyecek. Çocuk psikologları ve sosyal hizmet uzmanlarının işbirliği ile oluşturulan oyunlar 15 Eylül’e kadar her gün sergilenecek.

“ÇOCUK ANLATIR SEN DİNLE! İSTİSMARI ÖNLE”

Çocukların aslında susmadığı ve istismarı kendi dillerinde ifade ettiklerinden, onları etkin bir şekilde dinleyen yetişkinlerin istismarı anlayıp, önleyebileceğinden yola çıkan kampanyanın 1 Mart - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk etabında belediyenin çocuklarla temasta bulunan birimlerde çalışan personeline eğitim verildi. Verilen eğitimlerde çocuğun bedensel haklarının neler olduğu anlatıldı, çocuklarla iletişimde nelere dikkat edilmesi gerektiği; “Çocukların ne yaparak ya da diyerek neyi anlatmak isteyebileceği” ifade edildi.

Kampanya kapsamında, Şişli Belediyesi’nin 7 gündüz bakımevinden 59, 10 spor merkezinden 20, 10 toplum merkezinden 40 çalışan, 3 Bilim Evi’nde görevli 13 öğretmen, 3 polikliniğindeki 114 sağlık personelinin yanı sıra zabıta ve temizlik işleri başta olmak üzere çeşitli birimlerdeki toplam 500 çalışana eğitim verildi. Ayrıca Şişli ilçesi sınırları içinde yaşayan 2 bin 500 ebeveynle bağlantıya geçilerek çocuğun bedensel hakları ile ilgili eğitim seti dağıtıldı.

(FOTOĞRAFLI)