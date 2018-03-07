Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri...
8 Mart'ta CHP'li 14 belediyede kadınlar izinli sayılacak
CHP'li belediyelerde kadınlara 8 Mart...

Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

ŞİŞLİ Belediyesi'de, başkan yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince görevden uzaklaştırıldı.

Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

ŞİŞLİ Belediyesi'de, başkan yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Başmüfettişlerince, Şişli Belediyesinde bir süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Şişli Belediyeside Iki Başkan Yardımcısı Görevden Uzaklaştırıldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314