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Şişli Belediyesi, çalışanlarına iftar verdi

İSTANBUL, () – ŞİŞLİ Belediyesi Başkanlığı’nca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Feriköy Taksim Stadı’nda düzenlediği iftar programına binlerce belediye çalışanı ve vatandaş katıldı. İftar programında Şişli...

Şişli Belediyesi, çalışanlarına iftar verdi

İSTANBUL, () – ŞİŞLİ Belediyesi Başkanlığı’nca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Feriköy Taksim Stadı’nda düzenlediği iftar programına binlerce belediye çalışanı ve vatandaş katıldı.

İftar programında Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İstanbul 2'nci Bölge 7'nci sıra Milletvekili Adayı Gökhan Zeybek, belediye çalışanlarını ve vatandaşlar yer aladı. Tiyatro ve müzik dinletisi ile başlayan iftar programı, ardından protokolün konuşması ile devam etti.

CHP İstanbul 2'nci Bölge 7'nci sıra Milletvekili Adayı Gökhan Zeybek,  Şişli'nin yerel yönetimlerde İstanbul’un örnek belediyesi olduğun usöyledi.

"HEPİMİZ  AİLEYİZ”

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de konuşmasına belediye çalışanlarına “Sevgili Ailem” diyerek başladı. İnönü, “Biz hepimiz bir aileyiz. Bugün burada ilk defa bu kadar bir kalabalık gördüm. Taksim Spor Kulübü’ne de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Biz bu dünyayı çocuklarımıza bırakmak zorundayız. Çevremize dikkat edelim. Çevremize özen gösterelim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte Şişli Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar müzik dinletisi eşliğinde iftarını yaptı.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)

 

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