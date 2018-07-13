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Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Kantoğlu’ndan basın açıklaması

İSTANBUL, () – Şişli Belediyesi, İstanbul Mecidiyeköy'de mendil satarak yaşamını sürdüren 55 yaşındaki Ufuk Ozan’ın Şişli Belediyesi tarafından sokağa bırakıldı haberiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Belediyesi Başkan Yardımcısı...

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Kantoğlu’ndan basın açıklaması

İSTANBUL, () – Şişli Belediyesi, İstanbul Mecidiyeköy'de mendil satarak yaşamını sürdüren 55 yaşındaki Ufuk Ozan’ın Şişli Belediyesi tarafından sokağa bırakıldı haberiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Belediyesi Başkan Yardımcısı Faik Asım Kantoğlu’nın yaptığı basın açıklamasında şöyle denildi:

“İlçemiz sınırları içerisinde halkı rahatsız eden, arabaların camlarını silerek para talebinde bulunan veya vatandaştan rahatsız edici bir şekilde para talebinde bulunan kişiler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tespiti halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine teslim edilmektedir. Haberlerde adı geçen Ufuk Ozan adlı vatandaşımızla ilgili bölge halkından gelen yoğun şikayet nedeniyle kendisiyle görüşmeler yapılmış, kendisinin evinin Kağıthane’de olduğunu bildirmesi beyanı sondasında polis ekipleriyle birlikte evine bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

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