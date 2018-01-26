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Şişli Belediyesi Afrin’de şehit olanlar için Cuma namazı sonrası lokma dağıttı

İSTANBUL, () -TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde yürütülen harekâta manevi destek sağlamak için Şişli Belediyesi, Cuma Namazı sonrası Afrin’de şehit olanlar için lokma dağıttı. Şişli...

Şişli Belediyesi Afrin’de şehit olanlar için Cuma namazı sonrası lokma dağıttı

İSTANBUL, () -TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde yürütülen harekâta manevi destek sağlamak için Şişli Belediyesi, Cuma Namazı sonrası Afrin’de şehit olanlar için lokma dağıttı.

Şişli Merkez Camii’nin yanısıra bölgedeki diğer camilerde Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerler için dualar edildii, lokmalar dağıtıldı. Şişli Camii'nde vatandaşlara lokma dağıtan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Cuma Namazı sonrasında Afrin’de harekât esnasında şehit düşen askerlerimiz için lokma dağıtım programı gerçekleştirdik. Cemaate lokma dağıtıyoruz” dedi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

- Cami detay

- Namaz kılan insanlar detay

- Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü röp.

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