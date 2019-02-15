 Şişli Belediye binasında yangın (1)

İstanbul - ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
İstanbul - ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
İstanbul - ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
15 Şubat 2019 Cuma 12:26
İstanbul - ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
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