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'Şişe burunlu yunus' iskeleti topraktan çıkarıldı

İZMİR, () - ORGANİK kısımları çürümek üzere 5 yıl önce Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gömülen yunus topraktan çıkarıldı. Gömüldüğünde boyunun 2,35 metre, ağırlığının da...

GENEL 16.10.2019, 11:50
'Şişe burunlu yunus' iskeleti topraktan çıkarıldı

İZMİR, () - ORGANİK kısımları çürümek üzere 5 yıl önce Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gömülen yunus topraktan çıkarıldı. Gömüldüğünde boyunun 2,35 metre, ağırlığının da 250 kilogram olduğu kaydedilen şişe burunlu yunusun çıkarılan iskeletinin de büyük olduğu görüldü.
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildırı beldesi sahilinde ölü olarak karaya vuran 'Şişe burunlu yunus' olarak bilinen Tursiops Truncatus, bundan 5 yıl önce EÜ Tabiat Tarihi Müzesi'nde iskeletinin sergilenmesi için organik kısımları çürümek üzere toprağa gömüldü. EÜ Tabiat Tarihi Müzesi'nde görevli bilim insanlarınca gömülen yunusun iskeleti sergilenmek üzere topraktan çıkarıldı. EÜ Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tümel Tansu Kaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmaya EÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Çiçek ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencileri katıldı. 'Şişe burunlu yunus' olarak bilinen Tursiops Truncatusların 3.8 metre boya ve 650 kilogram ağırlığa kadar çıkabileceğini belirten EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Çıkardığımız şişe burunlu yunus iskeleti Tabiat Tarihi Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde eğitim amaçlı sergilenecektir. Bu iskelet Zooloji Anabilim Dalı için önemli olduğu kadar Biyoloji Bölümü öğrencileri için de önemli bir tür olacaktır" dedi. Türkiye’de halka açık sergilenen türün ilk örneği olacağının altını çizen EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Çiçek ise "Türkiye’de yalnızca iki ya da üç örnek mevcuttur. Ancak üniversitemize gelen ziyaretçilere açık olarak sergilenen tek örnek olacaktır" diye konuştu.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Özellikle temel bilimlerde anatomi çalışacak bilim insanlarına ve öğrencilere önemli veriler sunacak. Ayrıca her yıl yüzlerce ilk-orta ve lise öğrencilerinin ziyaret ettiği Tabiat Tarihi Müzemizde sergilenecek. Bu tür çalışmalarla bilime destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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