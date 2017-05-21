Sis lambaları kullanan sürücülere ceza

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde sis lambalarını yakan sürücülere ceza kesilirken sürücülerin cezadan kurtulmak için söyledikleri bahaneler dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki kontrol noktasında durdurdukları araçları kontrol ederek sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ettiler. Polis ekipleri tarafından sis olmamasına rağmen sis lambalarını kullanan sürücülere para cezası kesildi. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerden biri "Bende sis farı, farlarla birlikte yanıyor, çözemedim hala" diyerek cezadan kurtulmaya çalışırken başka bir sürücü de "Araba yeni ilk defa biniyorum. Sis farının nasıl açılıp kapandığını vallahi bilmiyorum. Sis farının ne olduğunu bilmiyorum" diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1.5 saat süren denetimde 15 sürücüye gerekli olmadığı halde sis farı yakmaktan 1425 TL idari para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI