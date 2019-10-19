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Sis altındaki Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan görüntülendi

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. İstanbul'u üstüne çöken sis doyumsuz manzaralar da oluşturdu. İstanbul'un boğaz köprüleri sis altında kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü  ve Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan...

GENEL 19.10.2019, 13:27
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. İstanbul'u üstüne çöken sis doyumsuz manzaralar da oluşturdu. İstanbul'un boğaz köprüleri sis altında kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü  ve Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan da fotoğraflandı

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