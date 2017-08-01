Şirvaz Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), () - ERZURUM'un Şenkaya İlçesi'nde bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen Şirvaz Şelalesi'ni, çevre köylülerden başka bilen yok. Erzurum'un Tortum'dan sonra ikinci büyük şelalenin fotoğraflarını çeken doğa severler, tanıtımını yapmak için kolları sıvadı.

Şenkaya İlçesi'ne bağlı Bardız ile Kaynak Mahallesi yakınında bulunan Şirvaz Şelalesi, 2011 yılı Eylül ayında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri Yard.Doç.Dr. Cemal Sevindi, Günay Kaya ve arkadaşları tarafından tespit edildi.

Suyun 48 metreden düştüğü Tortum Şelalesi'nden sonra 37 metre ylükseklikten suyun düştüğü Şirvaz Şelalesi'nin yakın çevresindeki kayaların üzerinde M.Ö. 3- 5'nci Yüzyıl'a ait olduğu düşünülen tasvirler bulundu. Bunlarla birlikte, şelalenin yer aldığı vadide 48 kelebek, 69 kuş türü, Alpin-Subalpin ve İran-Turan flora unsuru 86 bitki türü kayıt altına alındı.

Denizden 2 bin 400 etre yükseklikte bulunan şelaleden düşen suyun, 700 metre uzunluğundaki bir kanyonun içinden aktığına işaret eden Oltulu Doğa severlerden Edebiyat Öğretmeni Hakan Yeşilyurt, Çermik ve Göreşken yaylaları arasındaki Şirvaz Şelalesi'nin görenleri büyüleğini söyledi. Doğa harikası Şirvaz Şelalesi'ni iletişim çağında olunmasına karşılık köylülerden başka bilen olmamasını eleştirğen Yeşilyurt, tanıtım amacıyla grup olarak gerekli çabayı göstereceklerini bildirdi. Yaklaşık 23 kilometrelik bir parkurda yürüdüklerini ifade efeden emekli Öğretmen Asım Gürbüz, Şirvaz Şelalesi'nin muhteşem bir görüntüye sahip olduğunu belirtti.

Oltulu doğa severlerden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci ise "Şiraz, şelale ve önündeki kanyonla birlikte ayrı bir güzellik. Bakir olan bu bölgeyi doğa severlere tavsiye ederiz" diye konuştu.

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