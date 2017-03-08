Şirvan'da 16 kişinin öldüğü maden ocağı Çin'in desteğiyle yeniden açılacak

SİİRT, () - SİİRT'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde geçen yıl meydana gelen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği facianın yaşandığı ocakta çalışmalara yeniden başlanıyor. Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nce yapılan fizibilite çalışmaları ile Çinli bir firmanın vereceği teknik destekle ocağın yeniden hizmete gireceğini, işten çıkarılan işçilerin de yeniden işe alınacağını söyledi.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ve yatırımcı kurum amirleriyle birlikte Şirvan İlçesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Şirvan Kaymakamı Haktan Gökçekuyu’yu makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, daha sonra Şirvan Belediye Başkanlığı'na geçti. Bir süre önce tamamlanan yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz, Belediye Başkanı Necat Cellek'ten belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

HES'LER VE MADEN OCAKLARI

Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, daha sonra Şirvan Kültür Merkezi'nde, ilçenin kanaat önderleri, köy ve mahalle muhtarları ile STK temsilcileri ile bir araya geldi. 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Tutulmaz, Çetin-Hes, Fernas HES ve Maden ocaklarında yaşanan olumsuzluklardan dolayı işsizliğin arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Her üç firma yetkilileriyle görüşmelerin devam ediyor. Çetin HES baraj çalışmalarına 2 ay içinde yeniden başlayacak, Fernas Hes’te ise yıl içinde burada da çalışmalar aktif hale gelecek.

Maden Köyü'ndeki bakır madenleri ocakları, İstanbul Teknik Üniversitesi yetkililerince yapılan fizibilite çalışmaları ile Çinli bir firmanın vereceği teknik destekle, kapalı ocak sistemiyle yeniden hizmete girecek ve eski çalışanlar tekrar işe alınacak. Firma yetkileri ile yaptığımız görüşmelerde tarafımıza bildirilmiştir. Ümidimiz bu üç büyük yatırımın hayata geçirilerek, yaklaşık 3 bin kişinin buralarda yeniden istihdam edilmesidir."

REFERANDUM

16 Nisan'da yapılacak referandum sürecinin sağlıklı ve huzur içinde sonuçlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Tutulmaz, "Hiçbir terör örgütünün bu süreci sabote etmesine, propaganda yapmasına asla izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımız, kendi hür iradeleri ile vicdani kanaatleri doğrultusunda oylarını özgürce kullanabilirler" diye konuştu.

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