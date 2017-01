Şırnaklılar devletin kenti yeniden ayağa kaldırmasını bekliyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta sokağa çıkma yasağı ve çatışmalarla geçen 2016 yılının geride kaldığını söyleyen halk, yeni yıldan kentin yeniden imar edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini söylüyor.

Şırnak'ın, PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından terör saldırılarının yarattığı tahribattan kaynaklı yaralarının sarılması için Şırnaklı vatandaşlar, devlet ve hükümetten beklentilerini dile getirdi. Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan, yaklaşık 8 ay sokağa çıkma yasağında yaşandıklarını belirterek, "Kentimizde mart 2016'dan itibaren yaklaşık 8 ay süren bir sokağa çıkma yasağı uygulandı. Çatışmalarda bir çok ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi ve yıkıldı" dedi. Şırnaklıların beklentilerini de dile getiren Habip Aşan, şunları söyledi:

"Artık çok şükür görüyoruz ki Şırnak ilimizde operasyonlar bitti. Terör olayları bitti. Artık hükümetimizin ve devletimizin bu konuda çok güzel bir projesi olduğunu öğrendik. Biz de artık devlet ve vatandaş olarak el ele olmamız lazım. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Devletin vatandaşına, vatandaşın da devletine çıkması lazım bu süreçte. Özellikle esnafın sorunlarının bir an önce giderilmesi, hasarların ödenmesi gerekiyor. İşsiz olan vatandaşlarımızın istihdam edilerek aile bütçelerine gelir getirilmesi gerekiyor. Bu konuda tabi ki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sağ olsunlar çok canla başla çalışıyorlar. Gerek valilik, belediye, diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte el, ele çalışıyor. İnşallah artık Şırnak'ın adı terörle değil de yapılan hizmetlerle ve güzel bir şehirle, üretim ile özellikle bizim sektörümüz olan arıcılıkla ön plana çıkacağına inanıyorum. Şırnak halkı her zaman sağduyulu ve devletine bağlı insanlardır. İnşallah bu geçen sürede yaşanan olayların izlerini en kısa sürede atıp, yeniden el ele verip güzel bir şehir meydana getireceğiz" dedi.

Habip Aşan, artık terör, kan ve gözyaşı istemediklerini belirterek, "Şırnak yeniden inşa edilsin. Altyapısıyla, çarşısıyla, sokağıyla dünyaya örnek olacak bir şehir olsun istiyoruz. İnsanların gelir kaynağın olmasını istiyoruz. Artık terör olayların olmasını istemiyoruz. Burada kan, göç, gözyaşı istemiyoruz. Gidenler dönsün istiyoruz. Şırnak yeniden ayağa kaldırılsın istiyoruz" dedi.

YEŞİLAY BAŞKANI: DEVLETTEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK

Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şube Başkanı Turgay Birlik de, devletin yaptığı çalışmaların yeni yıl için umut verdiğini ifade ederek, "Biz bölge insanı olarak yaşanan nahoş hadiselerin, başta ülkemiz olarak toplumumuza ve milletimize hayırlara vesile olacağını düşünüyoruz" dedi. Sorunların birlik beraberlik içinde aşılacağını kaydeden Turgay Birlik, şunları söyledi:

"Devlet büyüklerimizin özellikle bölgemize yaptıkları programlara baktığımız zaman umudumuz var. Çok acı hadiselerden geçmemiz nedeniyle devletten beklentilerimiz de büyüktür. Bölge 2016 yılında büyük bir terör olayları ile yüz yüze kaldı. Bu nedenle vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek için terörden doğan zararların karşılanmasını istiyoruz. Esnafımız zor bir süreçten geçmiş, iflas noktasını aşmıştır. Şu an yoğun bakımda olan bir millet, toplum, halk, coğrafya maalesef bitkisel hayata geçmiştir. Bitkisel hayattan kurtarmak için biz vatandaş, sivil toplum kuruluşları olarak, toplumun tercümanlığını yapan makamlar olarak elimizden geldiği kadarıyla bu hususta devlet büyüklerimize projeksiyon görevini yapmak üzere projelerimizi oluşturduk. İlgili makamlara ulaştıracağız. İlgili makamlarında bu bölgeye biraz daha pozitif bir ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Desteklenme faaliyetlerin biraz daha esnafa yayılmasını ve daha fazla esnafın yararlanmasını talep ediyoruz."

FOTOĞRAFLI