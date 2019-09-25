Şırnaklı kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

ŞIRNAK'ta beyaz tülbentlerini takarak bir araya gelen anneler, Diyarbakır'da HDP önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere desteklerini illeti.Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve şehit anneleri bir araya gelerek, 23 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının PKK'ya götürüldüğünü belirterek oturma eylemi yapan ailelere destek verdi, terörü lanetledi.Eyleme katılan kadınlar adına açıklamada bulunan Şerife Atak, Diyarbakır'daki ailelerin yaptığı eylemin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını söyledi. Atak, "Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül’den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır’da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat’ın ve Dicle’nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Şırnak'taki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ‘ne pahasına olursa olsun’ diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz" dedi.



