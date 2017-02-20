Şırnaklı çocuklar, futbol maçında polisleri yendi

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü, 'Yanınızdayız' projesi kapsamında Şırnak'taki öğrencilere 1200 futbol topu ile satranç takımları dağıldı. Dağıtım töreni ardından çevik kuvvet polisleri ile çocukların oynadığı futbol maçında çocuklar, polisleri 2-0 yendi.Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak'ta terör örgütü PKK karşı yapılan operasyon ardından terör örgütlerine karşı yapılan mücadeleyi bilgilerdirme ve önleme faaliyetleri ile desteklemeyi hedefledi. Bunun yanı sıra terör örgütlerinin başlıca eleman kaynağı olan kentteki ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin, terör örgütü mensuplarının yönlendirmesiyle istismar edilmesini önlemek, provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak, gençlerin devlete olan güvenlerini pekiştirmek amacıyla 'Yanınızdayız' projesi başlattı. Proje kapsamında Şırnaklı çocuklar için gönderilen 1200 futbol topu ve satranç takımları Vali Ali İhsan Su ve Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy'un katımıyla yapılan törenle çocuklara dağıtıldı. Vali Ali İhsan Su, çocukları mutlu etmek amacıyla böyle bir projenin uygulandığını dile getirerek, şöyle dedi:"Emniyet Genel Müdürlüğümü'zün çocuklarımıza yönelik 'Yanınızdayız' projesi kapsamında yavrularımıza onları mutlu etmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümü'zce temin edilen topları ve satranç takımları çocuklarımıza dağıttık. Bu amaçla çocuklarımıza 1200 top, 1800 satranç takımı dağıtıyoruz. Bizim geleceğimiz çocuklarımızdır. Onların güzel yetişmesi, mutlu olması, huzurlu olması, geleceğe güvenle bakması hepimizin görevidir. Bu amaçla da hep birlikte bütün eğitim camiası ve ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz."Proje kapsamında öğrencilere futbol topu ve satranç takımlarının dağıtılmasından sonra çevik kuvvet polisleri ve çocuklar okul bahçesinde Vali Su'nun başlama vuruşuyla çift kale futbol maç yaptı.10 dakika oynanan maçta öğrenciler çevik kuvvet polislerini 2-0 yendi.

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