Şırnaklı 2 ev kadını mantar tesisi kurup, 15 kişiyi işe aldı

ŞIRNAKLI ev kadınları Ayşe İskenderoğlu (39) ve Emel Erkan (43), Şırnak Üniversitesi Kampüsü’nde kiraladıkları alanda kurdukları tesiste mantar üretmeye başladı. 60 bin liralık krediyle kurdukları tesiste günde 200 kilo mantar üreten 2 girişimci kadın, ürünlerini çevre illere satıyor. Kadın girişimciler kurdukları tesiste 15 kişiye istihdam sağlıyor.

Şırnaklı Ayşe İskenderoğlu ve Emel Erkan, 60 bin liralık krediyle Şırnak Üniversitesi Kampüsü'nde kiraladıkları alanda birlikte kurdukları tesiste günde ortalama 200 kilo mantar üretime başladı. 90 metrekarelik alanda İskenderoğlu ile Erkan, ürettikleri mantarları birçok kente gönderiyor. İskenderoğlu ile Erkan, 15 kişiyi istihdam ettikleri tesislerinde ürettikleri mantarları Irak'a yollamayı hedefliyor.

'ŞIRNAK’TAKİ KADINLARA ROL MODEL OLMA İSTEĞİMİZ VAR'

Üretim konusunda tesisin Şırnak’ta bir ilk olduğunu ve böylesi bir işi yapmanın heyecanını yaşadığını anlatan 2 çocuk annesi Ayşe İskenderoğlu, "Şırnak’ta bir ilki gerçekleştirdik. Bu anlamda da mutluyuz. Satışlarımız başladı, hem toptan hem perakende satışlarımız var. Yurt dışına ihracat etmeyi planlıyoruz. Bu üretimimizde ilk olmayacak. Seracılık üzerinde çalışmalarımız var. Şırnak’taki kadınlara rol model olma isteğimiz var. Biz yaptıysak bütün kadınlar bunu yapabilir diye düşünüyoruz. Her anlamda onlara ön ayak olmak istiyoruz. Bir elin nesil iki elin sesi var" dedi

'EN BÜYÜK HAYALİMİZ ŞIRNAK'TA FABRİKA KURMAK'

Mantar tesisinde 15 kişi çalıştırdıklarını anlatan İskenderoğlu, "Kadın istihdamı bizi çok mutlu ediyor. Burada bu gençlerin çalıştığını görmek, beraber çalışmamamız inanılmaz bir mutluluk, umarız birer örnek oluruz. Şırnak’ta bundan sonra tek üretimle değil başka üretimlerde olur. Benim en büyük hayalim Şırnak’ta bir fabrikaydı ve muhtemelen bunu da ilk biz yapacağız diye düşünüyoruz ve umut ediyoruz. İnşallah fabrika anlamında ilk adımları biz atarız" diye konuştu.

Mantar üretim tesisinde çalışan ziraat mühendisi Taybet Altay, tesisteki toprakları poşetler halinden aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz bunları tesise tek tek kadın olarak kendimiz taşıdık. Kendi çocuğumuz gibi hepsine tek tek baktık. Yaklaşık 10 günlük bir süre içerisinde sadece havalandırma ile klimayı çalıştırarak verdik. Daha sonraki 15 gün süre içerisinde arada bir sulama yapıp, arada bir havalandırma yaparak işlemi gerçekleştirdik. Üretim alanını daha büyük bir alana taşımak istiyoruz. Bundan daha ileriye, Şırnak’ın gelişimi için üretmek ve kalkındırmak için üretmek istiyoruz."



