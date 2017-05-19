Şırnak ve Batman'da 19 Mayıs coşkusu

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ- Sekvan KÜDEN/BATMAN, ŞIRNAK, () - BATMAN ve Şırnak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, şehir stadyumunda devam etti. Stadyumdaki kutlamalara Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Nuri Nas, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kent sakinleri katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili özlem Ekmiş'in konuşmasının ardından öğrencilerin düzenlediği tekvando, jimnastik, folklor gösterisi ile öğrencilerin oluşturduğu koronun söylediği şarkılar ilgiyle izlendi. Gösterilerin ardından çeşitli spor dallarında yapılan müsabakalarda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

BATMAN

Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Parkı'nda kutlandı. Şenlik havasında kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na katılan öğrencilerin karate gösterileri ilgi gördü. Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Şenol Taşkale, Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Topuz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Vali Deniz, spor ve akrobasi gösterilerini eksiksiz tamamlayan sporcuları kutlayarak başarılar diledi. Törende şiir yarışmasında bölge 2'ncisi olan Merve Ezgi Uce'nin selendirdiği 'Anadoluyum' şiiri ile izleyicilerce uzun süre alkışlandı. Tören, müzik öğretmenlerinin oluşturduğu koronun konseriyle sona erdi.

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