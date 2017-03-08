Şırnak Valisi Su askeri üs bölgeleri ziyaret etti

Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, () - ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, Güneyçam 1'inci Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı, Görmeç 4'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı ve Siyahkaya Hudut Bölük Komutanlığı'nda askeri birlikleri ziyaret ederek askerlere moral verdi.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile birlikte askeri üs bölgelerini ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, görevli askerlere moral vererek, son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Vali Su ve beraberindekiler, Siyahkaya Hudut Bölük Komutanlığı'nda yapılan güvenlik korucularının emeklilik törenine katıldı. Burada konuşma yapan Vali Su şöyle dedi:

"Güvenlik kuvvetlerimizin en önemli destek kaynaklarından bir tanesi de kahraman korucularımız. Askerimiz ve polisimizle beraber her yerde, vatanın her parçasında kutsal vazifeyi yapan, canını ortaya koyan kahraman korucularımız. Ben bu süre zarfında yaptığınız büyük hizmetlerden, gösterdiğiniz kahramanlıklardan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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