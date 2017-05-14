Şırnak Valisi'nden, şehit ailelerine Anneler Günü ziyareti

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.

Vali Ali İhsan Su, ilk olarak 2016 yıllında Şırnak- Cizre karayolunda menfeze yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan korucu Nazmi Öztunç’un ailesini ziyaret etti. Vali Su burada şehit babası Hecer Öztunç ile sohbet edip, anne Anber Öztunç’un anneler gününü kutladı. Ailenin durumuyla ilgili bilgi alan Vali Su, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi. Şehit babası Hecer Öztunç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Su daha sonra 2016 yılında Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı devam ederken PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 17 yaşındaki Bayram Tatar’ın ailesini ziyaret etti. Şehit babası Mehmet Tatar, ziyaretten son derece memnun olduğunu belirtirken, devletin şefkatli elini her zaman yanlarında gördüğünü söyledi.

2005 yılında kan davasında eşi öldürülen 5 çocuk annesi Songül Uytun’u ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlayan Şırnak Valisi Ali İhsan Su, son olarak 2008 yılında mayın patlaması sonucu şehit olan Mehmet Nuri Akar’ın eşi Hikmet Akar’ı evinde ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında şehit ailelerine, çocuklarının portre fotoğraflarını hediye eden Vali Su, sokakta karşılaştığı çocuklara oyuncaklar dağıtırken, ailelere ise gıda paketleri verdi

FOTOĞRAFLI