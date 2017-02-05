Şırnak Valisi: Habur'da üçüncü köprü nisan ayında açılacak

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde '26 Ocak Dünya Gümrük Günü' nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Ali İhsan Su, Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı sahasında inşasına başlanan ve Irak ile bağlantı sağlayacak 3'üncü köprünün inşaatının tamamlandığını, bağlantı yollarının bitmesi ile köprünün Nisan ayında açılmasının planlandığını söyledi.

Dünya Gümrük Günü nedeniyle Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde etkinlik düzenlendi. Bir otelde düzenlenen etkinliğe Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Vali yardımcısı Ümit Altay, Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Savaş Konak, 172’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Temiz, İpekyolu, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, kurum amirleri ve gümrük çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, gümrüklerle ilgili slayt gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Şırnak Valisi Ali İhsan Su, bölgeye yatırım yapılması konusunda iş adamlarına çağrıda bulunarak, şöyle dedi:

"Yatırım yapacak kişilere artık devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor. Bir kişi 'Ben Şırnak’a yatırım yapacağım' diyorsa Kalkınma Bankası bunun bütün iş ve işlemlerini hallediyor. Artık böyle kapı kapı bakanlıklarda gezmeye gerek yok. Projeni hazırlayacaksın, gideceksin Kalkınma Bakanlığına oturacaksın. Orada Kalkınma Sakanlığına bağlı Kalkınma Bankası bu işle görevlendirildi. Her türlü yapılacak işlemin takibini yapıp sonlandıracak. Bu anlamda girişimciye çok önemli kolaylıklar, imkanlar sağlamıştır. Tüm girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, işadamlarımızı Şırnak’a, bölgeye yatırım yapmaya davet ediyorum. Şimdi Habur’da yeni bir köprü inşa ettik ve inşaatı bitti. Şu anda bağlantı yolları yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda onlar da bitecek ve zannediyorum Nisan sonunda bitmiş olacak. İnşallah oralarda yeni köprüyü hizmete açmış olacağız."

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Habur Sınır Kapısı'ndan 2016 yılı içerisinde 1 milyon 138 bin büyük ve küçük araç giriş ve çıkış işlemi gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Günde 3 bin 200’e yakın büyük ve küçük araç giriş ve çıkışı yapıldı. 2016 yılında yine Habur Sınır Kapısı’nda 1 milyon 734 bin yolcu işlemi gerçekleştirilmiştir. Irak’a 7.2 Milyar dolar olan ihracatımızın 2 milyar dolardan fazlası bölge müdürlüğümüzün bağlantılarında gerçekleştirilmiştir. Bu ihracatın yaklaşık 1.2 milyar doları da Silopi’de bulunan İpekyolu Gümrük Müdürlüğünden yapılmaktadır. Bu çok önemlidir. Zira 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 15 ilimiz vardır ve Şırnak üretmediği halde 15’inden bir tanesidir. 2014’te 335 kaçakçılık olayında 8 milyon lira değerinde mal ele geçirilmiştir. 2015 yılında 375 olayda 104 milyon lira, 2016 yılında 1 bin 52 kaçak yakalanma olayında yüzde 270 artış ile 65 milyon olarak gerçekleşmiştir."



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