Şırnak Valisi: Evi yıkılana, gıcır gıcır yepyeni ev veriyoruz

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti, teröristlerin yakıp yıktığı evlerin yerine kaliteli binalar yapılacağını ve yeni Şırnak'ı kuracaklarını söyledi. Vali Su, "Eski evin yerine gıcır gıcır, yep yeni ev veriyoruz" dedi.

Kentin en merkezi yeri olan Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde esnaf ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, onların sorunlarını dinledi, yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. PKK'lı teröristlerin günlerce savaş alanına çevirdiği kente yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılacağını belirten Vali Su, arazi düzenlemesinin yapıldığını, bir ay içinde ihalenin gerçekleştirileceğini söyledi.

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, şunları söyledi:

"İlk başta Gazi Caddesi'nde bin 266 konut yapıyoruz. Kent genelinde 6 bin konut yapacağız ilk etapta. Bir yıl içinde bitireceğiz. Bir kısmı Bahçelievler, Yeni, Yeşilyurt, Dicle yani yıkılan yerlerde konutlar yapılacak. Bittiğinde vatandaşlara vereceğiz. Vatandaş derse ki, 'Benim 150 metrekare bir evim vardı, yıkıldı.' Bu adama 150 metrekare ev vereceğiz. Bu adam bir kuruş para ödemeyecek. Veya bir vatandaş, '150 metrekare evime ev istiyorum' diyorsa ve bizim ile anlaşma imzaladığı andan itibaren de her ay 560 lira kira ödeyeceğiz. Operasyonlar bittiği tarihten itibaren ev kiraları verilecek, yeni evi teslim edilene kadar. Evini de bir kuruş para ödemeden almış olacak. Eski evine gıcır gıcır, yep yeni ev veriyoruz. Diyelim 150 metrekare 20 yıllık eviydi. Biz ona sıfır 150 metrekare ev vereceğiz."

Vali Su, örnek olarak 150 metrekare evinin yerine 200 metrekare isteyen olursa, aradaki 50 metrekarenin farkını ödeyeceğini belirterek, "Ödemesini de belli bir takside bağlayacağız. Uzun vadeli ve yavaş yavaş ödeyecek. Ama tersi de mümkün. '150 metrekare evim vardı. Bana 100 metre kare yeter' diyorsa geriye kalan 50 metrekarenin parasını biz ona vereceğiz. Hasarlı evlere de ödemeler yapıyoruz. Vatandaşın evi yıkılmamış ama evinde 5 bin, 10 bin ve 30 bin lira hasar var onu ödüyoruz. Az hasarlı olana ödemesi, evi yıkılana ev veriyoruz" dedi.

KÜÇÜK ESNAFA 3 BİN LİRA DESTEK

Mağdur olan küçük esnafa da 3 bin lira karşılıksız sosyal destek verildiğini anlatan Vali Su, "Vatandaşların ev, kira ve esnaf zararlarını da tespit ediyoruz. Bir evin alt katı iş yeri ve yıkıldıysa onun da zararlarını karşılıyoruz. Cizre, Silopi ve İdil'de ödedik. Burada da ödeyeceğiz bu tür zararları. Vatandaşların yıkılan evlerin içindeki zararlarını ödüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Esnafın beyanları farklı. Vergi dairesinde, maliyede kayıtları var, ona göre tespitleri yapıyoruz. Ona göre zarar ne ise onu da ödüyoruz" diye konuştu.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Vali Su ile görüşen vatandaşlar da huzur istediklerini söyledi. Vali Su, sohbet ettiği 71 yaşındaki Fatma Beler'e, "İşte burada huzuru sağladık. Memnun musunuz? Siz de bize dua edin. Allah sizden razı olsun" dedi. Bunun üzerine Fatma Beler de "Allah sizden de razı olsun. Allah bizi imandan etmesin. Allah bize huzur versin, başka bir şey istemiyoruz" karşılığını verdi.

Mesut Çelik adlı vatandaş da bundan sonra huzur olacağına inandığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bundan sonra huzur olacak. Biz hepimiz barış, huzur istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Türkiye'ye her taraftan saldırıyorlar. İnşallah hepimiz bir olacağız ve buna fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Vali Su girdiği bir kuyumcuda işyeri sahibine, "Vatandaş dolar bozduruyor mu? Kampanyaya iştirak ediyorlar mı?" diye sorunca, kuyumcu da vatandaşların dolar bozdurduğunu söyledi.

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