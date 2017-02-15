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Şırnak Vali Yardımcısı FETÖ/PDY'den gözaltına alındı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün açığa alınan Şırnak Vali Yardımcısı Cüneyt Manisa, bugün gözaltına alındı. Şırnak Vali Yardımcı Serkan Şeker'in 1 Eylül 2016...

Şırnak Vali Yardımcısı FETÖ/PDY'den gözaltına alındı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün açığa alınan Şırnak Vali Yardımcısı Cüneyt Manisa, bugün gözaltına alındı.
Şırnak Vali Yardımcı Serkan Şeker'in 1 Eylül 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınmasının ardından, 1 Aralık 2016 tarihinde yerine atanan Vali Yardımcısı Cüneyt Manisa, dün hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Şırnak Vali Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Manisa'nın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı öne sürüldü.
Manisa'nın Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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