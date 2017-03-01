Şırnak'ta Uzungeçit Belediye Başkanı, Ak Parti'ye geçti

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Uzungeçit Beldesi bağımsız Belediye Başkanı Hacı Yıldırım, düzenlenen törenle Ak Parti'ye katıldı.Ak Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan, Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Hacı Yıldırım, AK Parti Şenoba Belde Belediye Başkanı Sabri Babat, AK Parti Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek ve partililer katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Aşan, Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Hacı Yıldırım'ın baskılara rağmen bağımsızlığını koruduğunu anlatırken şöyle dedi:"Bu gün; 1 Mart. Şırnak tarihinde önemli bir gün olarak tarihe geçecektir. Uludere ilçemizin Uzungeçit beldemizin Belde Belediye Başkanı Hacı Yıldırım, bağımsız olarak belediye başkanı olarak seçilmişti. Bu güne kadar zor şartlara, baskılara rağmen bağımsızlığını koruyabilmiştir. Ancak, Türkiye'nin bu hassas sürecinde, önümüzde 16 Nisan'daki Referandum süreci aşamasında, bu belediye başkanı kardeşimiz hassasiyetini göstererek, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü adına AK Parti'nin şimdiye kadar Türkiye'de yaptığı hizmetleri ve kendilerine verdikleri güvence adına, bu günden itibaren, AK Parti temiz mutfağında siyaset yapmaya karar vermiştir. Ülkemize, Şırnakımız'a hayırlı, uğurlu olsun."Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Hacı Yıldırım ise, Kürtçe yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:"Bağımsız olarak kazanmıştım. Bağımsız olarak bugüne kadar devam ediyorduk. Ama, bu günden itibaren Türkiye'nin huzuru ve milletimizin huzuru için AK Parti'ye katıldık. Bu günden sonra bütün gücüm ile partimizin yanındayım. AK Parti bana ne görev verirse hazırım. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız'ın yanındayız. Bundan sonra huzur istiyoruz."Yapılan konuşmalardan sonra Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Hacı Yıldırım'a AK Parti rozeti İl Başkanı Mehmet Aşan tarafından takıldı. Daha sonra törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

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