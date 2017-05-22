Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Şırnak'ta uçurtma şenliği

ŞIRNAK'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün, Şırnak Belediyesi'nin destekleri ile düzenlediği uçurtma şenliğine katılan çocuklar, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyerek, coşkulu bir gün geçerdi.  Şırnak merkezde...

Şırnak'ta uçurtma şenliği
ŞIRNAK'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün, Şırnak Belediyesi'nin destekleri ile düzenlediği uçurtma şenliğine katılan çocuklar, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyerek, coşkulu bir gün geçerdi. 
Şırnak merkezde bulunan okullarda ve çeşitli rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri Çocuk Yuvasında kalan çocuklar katıldığı şenlikte, çocuklar eğlenceli bir gün yaşadı. 150 uçurtmanın dağıtıldığı  uçurtma şenliği ile ilgili bilgi veren Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, şöyle dedi:
"Biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçtik. Hendek ve barikatlarla uzun zamandan beridir uğraşıyoruz. Cizre, Silopi, İdil ve en son Şırnak merkezde bu hendek ve barikatlara yönelik operasyonlar oldu. Onun sonucunda çocukların bu travmaları atlatmaları konusunda biz bütün evlere psiko-sosyal alışmalar yaptık. Halen de bütün evlere ziyaretlere devam ediyoruz. Aileler ile birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman da bu tip etkinlikler düzenleyip çocukların bu travmaları atlatmaları için yardımcı oluyoruz. Bugün ki toplanmamımızın amacı bu uçurtma şenliği. Milli eğitim ve bütün kurumlarla istişare ederek her okuldan, rehabilitasyon merkezlerinden ve engellilerimizden buraya çağırdık. Bugün akşama kadar hep beraber hem uçurtma uçuracağız, oynayacağız, yemek yiyeceğiz. Akşama kadar çocukların  bu durumları unutması için rahat bir ortam oluşturacağız."
Uçurtma şenliği yanısıra, etkinliğe katılan çocuklar, çeşitli müzikler eşliğinde halay çekti, mendil kapmaca oyunları oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246