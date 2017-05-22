Şırnak'ta uçurtma şenliği

ŞIRNAK'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün, Şırnak Belediyesi'nin destekleri ile düzenlediği uçurtma şenliğine katılan çocuklar, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyerek, coşkulu bir gün geçerdi.Şırnak merkezde bulunan okullarda ve çeşitli rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri Çocuk Yuvasında kalan çocuklar katıldığı şenlikte, çocuklar eğlenceli bir gün yaşadı. 150 uçurtmanın dağıtıldığı uçurtma şenliği ile ilgili bilgi veren Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, şöyle dedi:"Biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçtik. Hendek ve barikatlarla uzun zamandan beridir uğraşıyoruz. Cizre, Silopi, İdil ve en son Şırnak merkezde bu hendek ve barikatlara yönelik operasyonlar oldu. Onun sonucunda çocukların bu travmaları atlatmaları konusunda biz bütün evlere psiko-sosyal alışmalar yaptık. Halen de bütün evlere ziyaretlere devam ediyoruz. Aileler ile birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman da bu tip etkinlikler düzenleyip çocukların bu travmaları atlatmaları için yardımcı oluyoruz. Bugün ki toplanmamımızın amacı bu uçurtma şenliği. Milli eğitim ve bütün kurumlarla istişare ederek her okuldan, rehabilitasyon merkezlerinden ve engellilerimizden buraya çağırdık. Bugün akşama kadar hep beraber hem uçurtma uçuracağız, oynayacağız, yemek yiyeceğiz. Akşama kadar çocukların bu durumları unutması için rahat bir ortam oluşturacağız."Uçurtma şenliği yanısıra, etkinliğe katılan çocuklar, çeşitli müzikler eşliğinde halay çekti, mendil kapmaca oyunları oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

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