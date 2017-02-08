Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler

Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı saatleri değişti

ŞIRNAK'ta saat 22.00 ile 05.00 arasında devam eden sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren değişiyor. Sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 23.00 ile 02.30 saatleri arasında uygulanacak. El yapımı patlayıcı ve bomba tuzaklı hendek ve...

Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı saatleri değişti
ŞIRNAK'ta saat 22.00 ile 05.00 arasında devam eden sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren değişiyor. Sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 23.00 ile 02.30 saatleri arasında uygulanacak.
El yapımı patlayıcı ve bomba tuzaklı hendek ve barikatların kaldırılması amacıyla 14 Kasım 2015 tarihinde başlayan ve 14 Kasım 2016 tarihinde kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlendi. Şırnak Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkezinde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları neticesinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı asayiş ve huzur ortamı sağlanmış olup,kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzenin bozulmasının önlenmesi amacıyla 14.11.2016 Pazartesi gününden itibaren saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı; 08.02.2017 Çarşamba gününden itibaren saat 23.00 ile 02.30 arasında uygulanacaktır" denildi.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.