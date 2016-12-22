Şırnak'ta şehit Gökhan Ünaldı için mevlit okutuldu

ŞIRNAK'ta geçen yıl Ömer Kabak Meydanı'nda PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Gökhan Ünaldı için TOKİ Cami'inde bugün mevlit okutuldu.Ömer Kabak Meydanı'nda 22 Aralık 2015 tarihinde akşam saatlerinde devriye görevi yürütürken PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Göhkan Ünaldı için TOKİ Cami'inde mevlit okutuldu. Okutulan mevlide Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, polis memurları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit için öğleleyin okunan mevlitn ardından tüm şehitler için dua edildi. Mevlitten çıkan vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramı yapıldı. Okunan mevlidin tüm şehitler için okunduğunu belirtten Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, şöyle dedi:"Geçen sene şehit olan polisimiz için ve bütün şehitlerimiz için, polislerimizle, vatandaşlarımızla, polislerimizle birlikte bir mevlit okuduk. Allah bütün şehitlerimizin, 15 Temmuz şehitlerimizin, İstanbul şehitlerimizin, Gaziantep şehitlerimizin, Kayseri şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin. Allah yaralılarımıza da acil şifalar versin."Mevlide katılan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter de bir daha şehit olmaması dileğinde bulunarak, "Biz de Gökhan Ünaldı kardeşimiz için okunan mevlide katıldık. İnşallah bundan sonra bir daha şehitlerimiz olmayacak, yaralılarımız olmayacak. Biran önce bu kanın durmasını Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

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