Şırnak'ta şal şepik kumaşı üretimi için atölye kuruldu

ŞIRNAK ve Siirt'te genelde erkeklerin giydiği ve 500 yıllık geçmişe sahip şal şepik giysisi kumaşının üretimi için Şırnak Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İşkur Müdürlüğü'nün ortak projesi ile bir atölye kuruldu.Şal şepik kumaşının üretimi ve gelecek nesillere taşınması amacıyla kurulan atölyede 4 usta ve 12 öğrenci bulunuyor. Halk Eğitim Müdürü Orhan Kadırhan, "Şal şepik tiftikten yapılmasından dolayı yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. Radyasyona karşı dayanıklılığı olan ve uzun zaman dayanabilen özel bir kumaştır. Bu da tiftik ipliğinden gelen bir özelliktir ve çok ince dokunan bir özelliği var. Yöresel olarak özel günlerde, düğünler giyilen bir elbisedir. Şal şepik kumaşı ceket, yelek, pantolon şeklinde giyilebiliyor. 20 yıla yakın bir süre giyilebilen şal şepik içindeki özgün malzemelerden dolayı da güveler tarafından yenilmiyor" dedi.'DEĞER HALİNE GELECEK'3 kurumun verdiği destekle şal şepik atölyesinin kurulduğunu belirten Halk Eğitim Müdürü Orhan Kadırhan,"Atölyemizde yer alan malzemelerimiz tamamen orijinalliğe dikkat edilerek yerleştirildi. Şu anda 4 usta, 12 öğrencimizle İşkur işbirliği ile atölyemizi açtık. Atölyemizde şal şepikin yeniden dirilişi, yeniden canlanışı, değer haline getirilmesi ve o değerin yok olmasına engel olmaya çalışacağız. O değerin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları hızlı ve etkin bir şekilde yapıyoruz" dedi.'DEVLET BÜYÜKLERİMİZE GÖNDERİYORUZ'50 yıldır şal şepik ustalığı yaptığını belirten Beşir Şat ise, bu işi dedesi ve babasından öğrendiğini ifade ederek, "Emeği de, geliri de fazladır. Şal şepik pahalı olduğu için herkes giyemiyor ama şu anda ceket, yelek ve pantolon olarak yapıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki bürokratlarımıza, devlet büyüklerimize gönderiyoruz. Amacımız, bu sanatı unutturmamak. Gençlerimize bu sanatı öğretmek. Bizim de gayretimizle inşallah şu anda eğitim gören 12 öğrencimiz de usta olacak. Ben gençlerimize çağrıda bulunuyorum; gelsinler bu sanatı öğrensinler. Devlet desteği ile bu sanat ve tarih geleceğe taşınabilir"dedi..'DÜĞÜN VE ÖZEL GÜNLERDE KULLANILIYOR'Atölyede ustalık yapan Rıdvan Ertaş da, Şırnak yöresine ait kültürel mirasları olan şal şepikin dokumacılığını yaptıklarını, kumaşın tekstilin tam gelişmediği dönemlerde normal günlük kıyafet olarak üretildiğini ifade ederek, "Günümüzde şu an düğünlerde ve özel günlerde kullanılmaktadır. Şu an ellimizde olan iplerimiz geçmişteki iplerden çok daha kaliteli. Bununla beraber çok daha kaliteli kumaşlar çıkaracağız" diye konuştu.Şal şepik kumaşları, tiftik, yün ve pamuk iplikleriyle dokunuyor. Yörede yetiştirilen tiftik keçilerinden toplanan yünler, elde açılıp yumak haline getirildikten sonra, büyük taraklarla taranan yumaklar, 'iğ ve teşi' denilen saplı topaçlarla eğrilip, ince ve pürüzsüz hale getiriliyor. Yumak haline getirilen iplikler, önceden hazırlanmış kök boyası kazanlarında kaynatılıp renklendirildikten sonra güneşte kurutuluyor. Bu şekilde dokumaya hazır hale getirilen iplikler, dokunacak şal şepikin desenine göre tezgaha sarılıyor.

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