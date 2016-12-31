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Şırnak'ta polis, yeni yıla eksi 10 derecede nöbet tutarak giriyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'da yılbaşı nedeniyle kent merkezinde artırılan güvenlik önlemleri kapsamında görev yapan polisler, eksi 10 derecede nöbet tutuyor. Şırnak'ta polisi vatandaşların huzurlu bir yıl geçirmesi için kentte...

Şırnak'ta polis, yeni yıla eksi 10 derecede nöbet tutarak giriyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'da yılbaşı nedeniyle kent merkezinde artırılan güvenlik önlemleri kapsamında görev yapan polisler, eksi 10 derecede nöbet tutuyor.
Şırnak'ta polisi vatandaşların huzurlu bir yıl geçirmesi için kentte önlemlerini artırdı. Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği kentte, çeşitli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında polis nöbet tutuyor. Şırnak-Siirt karayolunda, Namaz Dağı mıntıkasınadaki uygulama noktasındaki polisler, memleketin her köşesinde görev yapmanın kutsal olduğunu söyledi. Halkın huzuru ve devletin bekaası için seve seve nöbet tuttuklarını ve bu durumdan şikayetçi olmadıklarını dile getiren polisler, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. 
Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner ve kentte görev yapan basın mensupları, uygulama noktasını ziyaret ederek polis memurlarına teşekkür etti, yeni yılını kutladı.

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