Şırnak'ta 'Otizm Farkındalık Günü' yürüyüşü

ŞIRNAK Aile ve Sosyal Politakalar İl Müdürlüğü'nce '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi. İl Müdürü Muzaffer Akçam, "Erken tanı ve ardından gelecek haftada en az 20 saat özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabilir" dedi.

Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş Ömer Kabak Meydanı’ndan başlayıp, kurum binası önünde sona erdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, kurum müdürleri ve aileleri ile yürüyen çocuklar, Türk bayrakları ve 'Otizm eksiklik değil farkındalıktır', 'Otizme mavi ışık yak' yazılı dövizler ile 'Fark et- Kabul et- Bizimle yürü' pankartı taşıdı.

Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, otizmin çoğunlukla ebeveyn veya çocuğun bakıcısı tarafından ilk 3 yılda anlaşıldığını belirterek, "Otizm doğuştan olsa da, bebeklikte belirtileri anlamak veya teşhis koymak zordur. Ebeveynler çoğunlukla bebekleri kucağa alınmaktan hoşlanmadığında, oyunlarla ilgilenmediğinde veya konuşmaya başlamadığında endişelenirler. Bazen çocuk yaşıtlarıyla aynı zamanda konuşmaya başlar ve sonra konuşma becerisini yitirir. Ayrıca çocuğun işitme problemi olduğundan da şüphelenilebilir. Otistik bir çocuk çoğunlukla işitmez görünür, fakat bazı zamanlar tren düdüğü gibi uzaktan gelen bir ses ilgilerini çeker. Erken teşhis edilen ve yoğun tedavi gören bir otistik, başkalarıyla ilgilenebilir, iletişim kurabilir ve büyüdükçe kendine bakabilir. Yaygın olarak düşünülenin aksine, çok az otistik sosyal olarak tamamen izoledir ve kendi dünyasında yaşar. Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artmaktadır. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konan otizm tanısı, 2001 yılında 250, 2013 yılında ise 88 çocuktan birine denk gelirken, günümüzde doğan her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir. Otizmin erkek çocuklarındaki yaygınlığı, kızlardan 4 kat fazladır" dedi.

Otizmin bilinen tek tedavisinin erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim olduğunu ifade eden Akçam şöyle konuştu:

"Erken tanı ve ardından gelecek haftada en az 20 saat özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabilir. Bu bağlamda devlet olarak bizlere de büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu kutsal görev ve sorumluluğumuzu yerine getirme adına, çalışmalarımızı azimli, kararlı ve istekli bir şekilde yürütmekteyiz."



FOTOĞRAFLI