Şırnak'ta operasyon ve askeri hareketlilik

ŞIRNAK'taki Cudi, Küpeli ve Kilise Dağı'nda insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği PKK'ya ait hedefler, Şırnak merkezde bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan havalanan helikopterlerle bombalanırken, Kuzey Irak ve Suriye sınırına başlatılan askeri sevkiyat sürüyor.Şırnak ile Cizre arasında bulunan Cudi, Küpeli ve Kilise dağlarında İHA'ların tespit ettiği PKK'lılara ait hedeflerin koordinatları, 23'üncü Jandarma Sınır Komutanlığı'ndaki merkeze anında iletilirken, havalanan kalkan taaruz tipi Kobra ve atak helikopterleri ile bu hedeflerin bombalandığı belirtildi. Özellikle PKK'lıların kış üstlenmesine engellenmesine yönelik düzenlerin hava operasyonları devam ederken, karadan da operasylon yapıldığı ifade edildi. Çok sayıda özel eğitimli komando, tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bombardıman yapılan bölgeye zırhlı personel taşıyıcı ve kirpi araçlarıyla sevkediliyor. Cudi, Küpeli ve Kilise dağlarında başlatılan hava destekli kara operasyonu sürüyor.Cudi, Küpeli ve Kilise Dağı'ndaki zorlu kış şartlarına rağmen başlatılan operasyon devam ederken, Kuzey Irak ve Suriye'nin Rojava Bölgesi'nin Türkiye tarafındaki Silopi İlçesi'ne bir süre önce başlanan askeri sevkiyat sürüyor. Daha önce Ankara'dan gelen zırhlı araçlardan sonra bu kez özel eğitimli askerlerin sevkiyatı başladı. Zırhlı araçlarla çeşitli bölgelerden gelen askerleri taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Cizre'den sıkı güvenlik önlemleri altında geçerek Silopi'deki Haç Konaklama Tesisleri'ne gittiği belirtildi.

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