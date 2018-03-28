Şırnak'ta madde bağımlılığına dikkat çekmek için yürüyüş

ŞIRNAK'ta, Yeşilay Cemiyeti Şubesi ve Sağlık İl Müdürlüğü'nün ortak organizasyonuyla, 'Maddeye Hayır' farkındalık yürüyüşü yapıldı. Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Nedim uzun, sigara, alkol ve benzeri bağımlılık yapıcı maddelerin zararlarını anlatarak, "Sigara içmeyerek, alkol kullanmayarak, esrar, eroin kullanmayarak, bağımlılık yapan maddeler kullanmayarak iradenizi ispat edin" dedi.Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şubesi ile Sağlık İl Müdürlüğü organizasyonunda 'Maddeye Hayır' farkındalık yürüyüşü Sağlık İl Müdürlüğü önünden başlayarak, Sanat Sokağı'nda sona erdi. Yürüyüşe Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Nedim Uzun, Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı Turgay Birlik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. 'Mahallene, okuluna sahip çık. Uyuşturucuya hayır', 'Bağımlı olma özgür ol', 'Kendizine zarar vermeyin' ve 'Sigara bağımlılık yapar' pankart ve dövizleri taşıyan kalabalık, "Sigaraya hayır", "Uyuşturucuya hayır", "Bağımlı olma özgür ol" sloganları attı.Sanat Sokağı'nda sona eren yürüyüşte konuşan Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şubesi Başkanı Turgay Birlik, gelmiş geçmiş en büyük virüsün bağımlı maddeler olduğunu belirterek, "Yaşadığımız çağda geldiğimiz noktada beşeriyetin, insanoğlunun, toplumun, ülkemizin, devletimizin kısacası canlı varlık popülasyonunun en büyük düşmanı, en büyük terörizmi, en büyük zehiri, gelmiş geçmiş en büyük virüs bağımlı maddelerdir. Bağımlı maddeler aynı zamanda ülkenin, dünyanın, insanlığın geldiği noktada ne kadar büyük bir facia olduğunu karşılaştığımız ölümlerle göstermiştir" dedi.2018 yılının bağımlılıkla mücadele yılı ilan edildiğini belirten Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Nedim Uzun da, "2018 yılı içerisinde bağımlıklıkla mücadele yüksek koordinasyon kurulu, illerde de bağımlılıkla mücadele il koordinasyonu kuruldu. Bu konuda korumamız gereken en önemli yaş grubu bizim gençlerimiz. Özellikle lise ve ortaokul çağındaki gençlerimizin bu hususta bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hepimiz bu yollardan geçtik. Ortaokul, lise okuduk. Benim genç kardeşlerime bir tavsiyem var; toplumda yer edinmek istiyorsanız, kendinizi ispat etmek istiyorsanız, kendinizi toplum içinde bir birey olarak kabullendirmek istiyorsanız sigara, alkol ve benzeri bağımlılık yapıcı maddelerle değil, bu bağımlılık yapan maddeleri kullanmayarak, sigara içmeyerek, alkol kullanmayarak, esrar, eroin kullanmayarak, bağımlılık yapan maddeler kullanmayarak iradenizi ispat edin" diye konuştu.

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