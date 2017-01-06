Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Şırnak'ta, Kumçatı Belde Belediyesi'ne kayyum atandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) ile Şırnak merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu atandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü...

Şırnak'ta, Kumçatı Belde Belediyesi'ne kayyum atandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) ile Şırnak merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu atandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında geçen yıl Aralık ayında DBP'li Belediye eş Başkanları Mehmet Demir ve Özlem'in tutuklanmasının ardından, merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.
Daha önce Şırnak Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Kumçatı Belde Belediye Başkanlığı'na da kayyum olarak atandı. Vali Yardımcısı Bedirhanoğlu, hem Şırnak merkez, hem de Kumçatı Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütecek.



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55